Fußball

WM 2022: USA entfernt kalligrafisches Zeichen in der iranischen Flagge - Fußballverband beschwert sich bei FIFA

Das amerikanische Team hat die kalligrafisches Zeichen in der iranischen Flagge in ihren Beiträgen in den sozialen Medien entfernt. Daraufhin beschwerte sich der iranische Fußballverband beim Weltverband FIFA.

00:02:27, vor einer Stunde