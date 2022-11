Falscher Einwurf? Das kostet. Bei der WM sicher mehr als in der Kreisklasse. Wenn die Hände nass sind, steigt das Risiko eines Fehlwurfs. Deswegen reiben sich viele Spieler die Pranken kurz am eigenen Trikot trocken. Aber was, wenn das auch von Schweiß durchtränkt ist?

Weston McKennie kam bei der WM 2022 im Spiel der USA gegen England (0:0) auf eine interessante Idee.

Der 24-Jährige von Juventus Turin langte im Al Bayt Stadion von Al-Chaur kurzerhand hinter die Bande, griff nach einem Fotografen und wischte sich die Hände am grünen Leibchen des Mannes trocken.

Der Foto-Reporter schaute zunächst irritiert ob der Zweckentfremdung seines Arbeitsutensils, dann aber lachte er.

Weston McKennie hat nasse Hände - was tun? Unten links lacht der Fotograf - Fotocredit: Getty Images

McKennie antwortet keck

In der "ARD" auf die Szene angesprochen, antworte McKennie keck. "Mein Trikot war nass, ich konnte den Ball nicht richtig werfen. Also habe ich einfach sein Leibchen benutzt, um meine Hände zu trocknen. Und hast du gesehen? Ich habe gleich weiter geworfen und eine Ecke rausgeholt."

Im hektischen Hin und Her auf dem Rasen hätte McKennie aber auch höflich sein können. "Vielleicht hätte er vorher noch fragen sollen, ob das okay ist", meinte "ARD"-Expertin Almuth Schult. Andererseits: "Vielleicht hat der Fotograf aber jetzt auch ein Andenken, wäscht das Leibchen nie wieder und nimmt es als Trophäe mit nach Hause."

