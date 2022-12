Fußball

WM-Aus für Deutschland: DFB-Boss Bernd Neuendorf nimmt Bundestrainer Hansi Flick und Oliver Bierhoff in die Pflicht

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Tag nach dem WM-Aus in Katar die Heimreise angetreten. DFB-Präsident Bernd Neuendorf richtete sich vor dem Abflug noch einmal an die Öffentlichkeit, nennt einen Fahrplan und nimmt Bundestrainer Hansi Flick und Oliver Bierhoff in die Pflicht.

00:02:21, vor einer Stunde