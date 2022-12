Fußball

WM-Debakel für Nationalmannschaft: Das sagen die Fans zum Aus in der Gruppenphase beim Turnier in Katar

Nach dem historischen WM-Aus in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft in Katar ist die deutsche Nationalmannschaft in Schockstarre. So reagierten die DFB-Fans nach dem Spiel gegen Costa Rica.

