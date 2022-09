Ein Sprecher des Weltverband FIFA bestätigte auf "AFP"-Anfrage, man werde "denjenigen entgegenkommen, die ein alkoholisches Getränk genießen möchten, und dabei die lokale Kultur respektieren". Demnach würden Ticketinhaber Zugang zu Bier "innerhalb des Stadiongeländes vor dem Anpfiff und nach dem Schlusspfiff" erhalten. Konkrete Zeiten wurden nicht genannt. Innerhalb der Stadien würden nur das alkoholfreie Bier und alkoholfreie Getränke von FIFA-Sponsoren angeboten.

Die FIFA steckt in der Bier-Frage in einem Spannungsfeld. Katar ist ein konservatives muslimisches Land, auf der anderen Seite ist eine US-Brauerei ein wichtiger Premium-Partner des Fußball-Weltverbandes.

In Katar ist Alkohol zwar nicht wie im benachbarten Saudi-Arabien verboten, er wird aber nur in ein paar Dutzend internationalen Hotels und Restaurants verkauft. In der Öffentlichkeit ist Alkoholkonsum verboten.

Katar erwartet mehr als eine Million Besucher während der Weltmeisterschaft.

