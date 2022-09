Frankreich startet am 22. November gegen Australien in die WM in Katar.

Pogba hatte eine Operation nach einer im Training erlittenen Verletzung in der Saisonvorbereitung zunächst abgelehnt.

Doch die Beschwerden klangen nicht ab.

Selbst wenn Pogba in acht Wochen wieder auf dem Platz steht, muss Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps entscheiden, ob er fit genug für das Turnier in der Wüste ist.

(SID)

