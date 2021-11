Fußball

Xavi analysiert Torflaute von Barcelona nach Unentschieden gegen Benfica Lissabon: "Eine Frage der Zeit"

Durch das torlose Unentschieden gegen Benfica steht der FC Barcelona in der Champions League mit dem Rücken zur Wand. Vor allen Dingen die Harmlosigkeit in der Offensive wurde gegen die Portugiesen deutlich. Die Katalanen haben in dieser Champions-League-Saison erst zwei Treffer erzielt. Barça-Trainer Xavi bemängelt auf der Pressekonferenz vor allem die Effizienz seines Teams.

00:00:40, vor 43 Minuten