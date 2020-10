"Wir können uns bei Youssoufa Moukoko für die Aussagen einiger Fans (...) nur entschuldigen", schrieb Schalke am Sonntag über die hässlichen Vorfälle im U19-Derby: "Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab." Der Klub kündigte nach dem 2:3 (1:2) gegen den BVB via Twitter an, er werde "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen.