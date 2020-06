Kampf gegen Rassismus: Die Zeichen des Sports sind nicht genug

Auch rund drei Wochen nach dem Tod von George Floyd, der von einem Polizisten auf brutale Art und Weise ermordet wurde, protestieren Sportler aus aller Welt gegen Rassismus. In den Augen von Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich sind die bisherigen Bekenntnisse des Sports nicht genug. Große Sportverbände wie das IOC, FIFA und UEFA sollten sich noch deutlicher positionieren.

Ein Kommentar von Sigi Heinrich

Erinnerungen gehören zum Leben. Sie sind hilfreich, wenn man vergangene Glücksgefühle noch einmal nacherleben möchte. Sie sind aber mehr noch notwendig, damit uns die Vergangenheit in der Gegenwart den Spiegel vorhalten kann und vielleicht den Weg in die Zukunft erleichtert. Deshalb eine kleine Rückschau auf das Jahr 1968 und auf die Olympischen Spiele in Mexiko-Stadt. Bei der Siegerehrung streckten die beiden Afroamerikaner Tommi Smith (Gold über 200m in Weltrekordzeit 19.83 Sekunden) und John Carlos (Bronze) bei der Nationalhymne die Hände mit schwarzen Handschuhen in den Himmel, um den "schwarzen Stolz" zu symbolisieren.

Tommie Smith, John Carlos, Peter Norman in Mexiko 1968 Fotocredit: Getty Images

Es war der erste große und in die Welt hinausgetragene Protest im Sport, der beiden Protagonisten und auch dem Silbermedaillengewinner Peter Norman aus Australien deren künftiges Leben massiv erschwerte. Die Reaktion damals des Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage, war erschütternd und offenbarte schon damals tiefen Rassismus. Er stufte das Verhalten als "üble Demonstration gegen die amerikanische Flagge durch Neger" ein. Mittlerweile hat sich das IOC geläutert gezeigt und wertet die Aktion jetzt als "stillen Protest gegen die Behandlung schwarzer Amerikaner."

Und genau ein halbes Jahrhundert (!) später kniete der NFL-Profi Colin Kaepernick während der Nationalhymne bei einem Match nieder um gegen "Polizeigewalt und Rassismus" zu protestieren. Sein Kniefall ist mittlerweile weltweit das äußere Zeichen der Proteste gegen Rassismus. Ihn selbst kostete seine Zivilcourage den Job. Er hat noch immer, obwohl topfit, keinen Club, der ihm einen Vertrag gibt. Es hat sich nichts geändert in den vergangenen 50 Jahren.

Aufmunterung zum Protest gegen Rassismus

Der Sport tut sich schwer im Umgang mit Protesten und Protestierenden. Das ist in diesen Tagen zu erleben, auch wenn es nach außen hin so aussieht, als stünde jetzt der gesamte Apparat hinter den deutlichen Aktionen vieler Sportler. Immerhin goutieren Verbandspräsidenten und wichtige Funktionäre die Proteste ebenso wie Trainer und Manager.

Ja manche fordern die Aktiven sogar auf, sich deutlich und sichtbar zu äußern. Das ist neu. Internationale Verbände schwimmen in diesem Proteststrom mit und verweisen darauf, dass die Protestierenden keine Strafen zu fürchten hätten, was übrigens laut Regelwerk der Fall sein müsste. Und doch machen sie nur gute Miene zum bösen Spiel. Denn eine gegenteilige Reaktion können und dürfen sie sich nicht erlauben bei der Wucht, die diese Proteste mittlerweile erreicht haben.

The Bundesliga continued its show of solidarity with the Black Lives Matter protests Fotocredit: Eurosport

Dabei müssten sie viel mehr tun als nur Kampagnen in den Medien zu schalten. Sie hätten nämlich (wie das IOC oder die FIFA und die UEFA) die Kraft, um sich deutlicher zu positionieren, in dem etwa das Regelwerk dem Kampf gegen den Rassismus angepasst wird. Ein Punktabzug wäre beispielsweise eine nachhaltige Maßnahme und Antwort auf rassistische Vorfälle in Sportstadien. Jetzt, im Augenblick, kommt die vermeintliche Rücksichtnahme gut an. Aber was ist in ein paar Wochen, wenn die Proteste abgeklungen sein werden und vielleicht nur noch einzelne, mutige Sportler unbeugsam protestieren? Wird man dann immer noch rufen: "Bravo, weiter so."

Eine Chance für den Sport

Der Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd, dem ein weißer Polizist so lange die Luft abschnürte bis er starb, hat auch die Rassismus-Debatte im Sport, die bislang eher halbherzig stattfand, intensiv befeuert. Noch immer sind viele, ja fast alle schwarzen Sportler massiven Diskriminierungen ausgesetzt. Fortwährend. Vor allem in den Fußball-Stadien. Deshalb nutzen Aktionen wie jene von Borussia Dortmund und des FC Liverpool, dessen Spieler im Training (!) im Mittelkreis auf die Knie gingen, wenig. Protest braucht ein Publikum, es muss öffentlich gemacht werden. Gemeinsam. In aller Welt. In allen Ligen und bei allen Sportveranstaltungen. Und alle, ja bei den Protesten müssen alle mitmachen und nicht nur diejenigen, die schwarzer Hautfarbe sind.

Denn auch das ist augenfällig. Die Proteste überlässt man gerne denjenigen, die eigentlich die Opfer sind. Auch im Sport. Aber nur, wenn die Solidarität durch alle Gesellschaftsschichten geht, kann ein Protest Wirkung zeigen. Jetzt gerade ist es opportun, dabei zu sein, schließlich ist es einfach und schnell passiert, einen Post über die diversen sozialen Medien abzusetzen. Aber es muss verinnerlicht werden.

Wir erleben momentan einen selten so intensiv geführten Protest gegen Rassismus, wobei sich die Problematik ja nicht nur auf die USA beschränkt. Sie ist so international wie der Sport selbst. Und deshalb könnte der Sport auf allen Ebenen und allen Institutionen mit den Millionen Aktiven, die dahinterstehen, einen wichtigen Beitrag leisten im Kampf um die Gleichstellung aller Menschen. Für eine bessere Gegenwart und eine bessere Zukunft. Die Vergangenheit war leidvoll genug.

Zur Person Sigi Heinrich:

Der renommierte Sportjournalist, Buchautor und vielfach ausgezeichnete Eurosport-Kommentator Sigi Heinrich widmet sind in seinen Blogs der gesamten Vielfalt des Sports inklusive der komplizierten Mechanismen der Sportpolitik. Mal sehr ernsthaft, mal mit einem verschmitzten Augenzwinkern und manchmal auch bewusst provozierend. Es soll ja für alle was dabei sein.

