Zlatan Ibrahimovic war nach seiner Corona-Zwangspause sofort wieder in seinem Element. Während die italienische Presse Lob über den "Löwen Zlatan" ausschüttete, ließ der extrovertierte Schwede nach dem entscheidenden Doppelpack im Mailänder Derby keinen Zweifel an seiner Gier nach Erfolg aufkommen - und an seiner eigenen Großartigkeit.

Mit zwölf Punkten aus vier Spielen thront Milan an der Tabellenspitze, zuletzt gelangen vier Siege zum Saisonstart in der Spielzeit 1995/96 - damals gewann der Klub die Meisterschaft. "Ich bin über meine Leistung nicht überrascht. Ich weiß, was ich leisten kann", sagte Ibrahimovic: "Wenn man an den Erfolg glaubt, kann man alles erreichen. Wir können den Scudetto erobern, und wir arbeiten hart dafür."