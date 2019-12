Die offizielle Bekanntgabe seines Wechsels zu "Rossoneri", den Rot-Schwarzen, ist nur noch eine Frage der Zeit. In den kommenden Tagen soll Ibrahimovic einen bereits ausverhandelten Vertrag bis Saisonende unterschreiben, der ihm dem Vernehmen nach 3,5 Millionen Euro garantiert. Sollte der Stürmer regelmäßig spielen und treffen, greift eine Option zur Verlängerung bis 2021.

Ibrahimovic hatte vor einigen Tagen in der italienischen Ausgabe des "GQ"-Magazins verraten:

" Ich werde zu einem Verein gehen, der wieder gewinnen und seine Geschichte auf den neuesten Stand bringen muss. "

Das trifft auf den AC Mailand zu. Der Traditionsklub ist in der Serie A auf den elften Tabellenplatz abgestürzt, während ausgerechnet Stadtrivale Inter von der Spitze grüßt.

So verwundert es nicht, dass Ibrahimovic von den AC-Fans wie ein Wunderheiler sehnlichst erwartet wird. Mit dem Angreifer hatten die Lombarden 2011 ihren bislang letzten Meistertitel gefeiert. Doch die große Frage lautet: Wir gut ist Ibrahimovic noch? Der früher vielleicht beste Mittelstürmer der Welt ist in die Jahre gekommen, die vergangenen 21 Monate hat er für die LA Galaxy in der nordamerikanischen MLS gespielt.

Ibrahimovic soll schon beim Trainingsauftakt dabei sein

Die Zweifel, ob Ibrahimovic dem deutlich höheren Tempo in Europa noch gewachsen ist, dürften den Exzentriker nur zusätzlich anstacheln. Als er das Trikot von Manchester United trug und nach einem schwachen Spiel kritisiert wurde, schrieb der 1,95-m-Hüne bei Instagram:

" Ich brauche neue Hasser, die alten sind zu meinen Fans geworden. "

Neues Selbstvertrauen, Tore, Glamour - all das verspricht sich der AC Mailand, der sich im Mehrheitsbesitz einer US-amerikanische Investmentgesellschaft befindet, von dem Deal mit Ibrahimovic. Der Schwede soll schon beim Trainingsauftakt am Montag zum Team von Trainer Stefano Pioli stoßen und sein Comeback im Milan-Trikot am 6. Januar gegen Sampdoria Genua feiern. Auf Wohnungssuche braucht er nicht zu gehen: Sein über 300 Quadratmeter großes Penthouse soll Ibrahimovic nach seinem Abschied aus Mailand nie verkauft haben.

Geht Rebic jetzt zurück nach Frankfurt?

Über den Wechsel von Ibrahimovic nach Mailand dürfte sich auch Eintracht Frankfurt freuen, denn die angestrebte Rückkehr von Ante Rebic zu den Hessen wäre damit etwas wahrscheinlicher. Rebic dürfte noch weniger Einsatzzeiten bekommen und einen möglichen Wechsel zur Eintracht trotz Gehaltseinbußen stärker in Betracht ziehen.

