Nur 26 Tage nach seinem 60. Geburtstag ist die Fußballlegende verstorben. Am 25. November starb Diego Armando Maradona an den Folgen eines Herzinfarktes und hinterlässt ein großes Loch in der Fußballwelt.

Maradonas Karriere war außer von großen Erfolgen immer wieder auch von Skandalen und Exzessen geprägt. Ob Steuerprozesse, Alkoholräusche, Kokainsucht, Mafia-Kontakte, Schüsse auf Journalisten oder Dopingvergehen, Lebensgefahr: "El pibe d'oro - der Goldjunge" wandelte stets auf einem schmalen Grat.

Unumstritten ist dagegen seine fußballerische Leistung. Der Ballvirtuose verzauberte die Fußballwelt mit seinem Fähigkeiten und seiner Liebe zum Spiel.

Wir blicken mit seinen Zitaten zurück auf die denkwürdigsten Spiel seiner Karriere.

Argentinos Juniors - Talleres de Cordoba 0:1 (20. Oktober 1976):

An diesem Tag habe ich mit den Händen den Himmel berührt.

Gerade 15 Jahre alt ist "Dieguito", der zuvor bei den Juniors in der Pause Bälle und Orangen jonglierte, bei seinem Profi-Debüt. Gleich zu Beginn tunnelt der unbekümmerte Lockenkopf seinen Gegenspieler und erntet ein "Ole!" des Publikums. Drei Wochen später legt Maradona gegen San Lorenzo seine ersten Tore nach.

Argentinien - UdSSR 3:1 (7. September 1979, Endspiel der U20-WM):

Einer der schönsten Momente in meinem Leben.

Für die WM 1978 im eigenen Land war Maradona noch zu jung, ein Jahr später trumpft er dafür bei den Junioren auf. Im Finale macht der 18-Jährige mit einem Freistoß-Tor alles klar, wird anschließend zum besten Spieler des Turniers gewählt. Weiterer Lohn: Der Teenager muss wegen des Titelgewinns in seiner Heimat nicht zum Militärdienst antreten.

Argentinien - Ungarn 4:1 (18. Juni 1982, WM-Vorrunde):

Alle hatten gedacht, es würde meine Weltmeisterschaft werden. Ich eigentlich auch.

Maradona gelingt gegen Ungarn ein Gala-Auftritt, schießt seine ersten WM-Tore: Erst per Flugkopfball, dann mit einem satten Linksschuss. Doch zwei Wochen später ist die WM nach einem 1:3 gegen Brasilien beendet, Maradona sieht zu allem Überfluss nach einem Tritt die Rote Karte. Maradona:

FC Barcelona - Athletic Bilbao 0:1 (5. Mai 1984, spanisches Pokalfinale):

Ich teilte nach allen Seiten Tritte aus. Zum Glück kamen mir die anderen Jungs zur Hilfe, sonst hätten sie mich fertig gemacht.

In seinem letzten Spiel für Barca rastet Maradona völlig aus. Erst acht Monate zuvor hatte Andoni Goikoetxea, der "Schlächter von Bilbao", dem Dribbel-König brutal das Bein gebrochen. Beim Wiedersehen kommt es auf dem Feld zu einer wüsten Schlägerei. Das Spiel ging verloren, Maradona zieht weiter nach Neapel.

Argentinien - England 2:1 (22. Juni 1986, WM-Viertelfinale):

Ich hatte das Gefühl, den Engländern die Brieftasche zu klauen, und das direkt nach dem Falklandkrieg. Es war die Hand Gottes.

Ein Spiel für die Ewigkeit. Erst die "Hand Gottes", dann das vielleicht unglaublichste Solo der Fußball-Geschichte. Alleine für die Beschreibung des 2:0 benötigt Maradona in seiner Biografie über eine Seite. Sein ebenso nüchternes wie wahres Fazit: "Ich hatte das Tor meines Lebens geschossen." 20 Jahre später erklärte er zur "Hand Gottes": "Ich bitte die Engländer ganz ehrlich und tausendmal um Entschuldigung. Aber ich würde es immer wieder tun."

Diego Maradon trifft gegen England mit der Hand Fotocredit: Getty Images

Argentinien - Deutschland 3:2 (29. Juni 1986, WM-Finale):

Das war der Höhepunkt, der glanzvollste Moment meiner Karriere. Dieses Datum, dieser Ort sind mir in die Haut eingebrannt.

Im Finale wird Maradona von Lothar Matthäus abgemeldet, leitet aber mit einem genialen Pass das 3:2 ein. "Toni, halt den Ball", ruft Kommentator Rolf Kramer, nachdem Jorge Burruchaga frei vor Torwart Schumacher aufgetaucht war - vergeblich.

Udinese Calcio - SSC Neapel 0:3 (1. Februar 1987, Serie A):

Für Neapel den ersten Scudetto in 60 Jahren zu holen, war für mich ein unvergleichlicher Sieg. Anders als jeder andere Erfolg, sogar der WM-Titel 1986

"Lavatevi! Wascht euch!", rufen die Fans aus dem reichen Norditalien den Neapolitanern regelmäßig entgegen. Maradona antwortet auf seine Weise: In Udine trifft er doppelt, erst per Elfmeter, dann mit links aus spitzem Winkel. Drei Monate später ist Neapel sensationell Meister.

VfB Stuttgart - SSC Neapel 3:3 (17. Mai 1989, UEFA-Pokal-Finale, Rückspiel):

Ich lechzte nach einem internationalen Titel.

1989 geht der Traum in Erfüllung. Schon beim 2:1 in Neapel wird der Argentinier zum Helden, schießt ein Tor und legt kurz vor Schluss den Siegtreffer auf. Zwei Wochen später führt er Napoli in Stuttgart zum Titel: Sowohl beim 1:1 durch Ciro Ferrara als auch dem 2:1 von Careca liefert er die Vorarbeit.

Argentinien - Italien 4:3 i. E. (3. Juli 1990, WM-Halbfinale):

Diego in unserem Herzen, Italien in unseren Gesängen.

Die Konstellation ist kurios: Maradona spielt im WM-Halbfinale gegen Italien, und das in "seinem" Neapel. Die sonst im eigenen Land verspotteten Neapolitaner sind gespalten. Am Ende gewinnen die Gäste denkbar knapp, Maradonas Treffer im Elfmeterschießen wird auch von einigen Italienern bejubelt. Fünf Tage später weint Diego nach dem 0:1 gegen Deutschland bittere Tränen und erklärte Jahre später: "1990 hat uns die Mafia den Titel geklaut. Weil wir Italien im Halbfinale rausgeworfen haben, musste Deutschland Weltmeister werden. Sie bekamen einen Elfmeter, der keiner war."

Diego Maradona (l.) im WM-Finale mit Lothar Matthäus Fotocredit: Getty Images

Argentinien - Nigeria 2:1 (25. Juni 1994, WM-Vorrunde):

Sie haben mir die Beine abgeschnitten.

Maradonas Karriere im Nationaltrikot endete ebenso plötzlich wie skandalös. 2:1 hatte Argentinien gerade in den USA gegen Nigeria gewonnen, als eine Krankenschwester den noch feiernden Superstar an die Hand nahm und zur Dopingprobe brachte. Das Ergebnis: Ephedrin im Blut, 15 Monate Sperre.

Maradona: Weitere Zitate der Fußballlegende

Maradona über ...

... seine große Liebe: "Fußball ist der größte Sport auf Erden."

... die ärmlichen Verhältnise, in denen er aufwuchs: "Ich bin kein Magier. Ich bin Diego, der in Fiorito geboren wurde. Magier sind die, die dort in Fiorito leben. Denn sie zaubern mit nur 1000 Pesos im Monat."

... sein Talent: "Ich glaube nicht an Wunder, die existieren einfach nicht, vor allem nicht im Fußball. Mir ist das Schicksal wohlgesinnt, mehr nicht."

... die Bedeutung des Fußballs: "Geld bedeutet nicht Glück. Fußball ist mein Glück."

... schottische und norwegische Fußballer: "Die haben viereckige Füße. Das sind Robocops."

... seine Sucht: "Ich war, bin und werde immer drogenabhängig sein."

... Lionel Messi bei der WM 2010: "Argentinien ist ein Rolls Royce und Messi der Fahrer."

... über Kontrahent Pelé: "Es gab nur einen König - Pelé. So gut wie Pelé kann keiner sein. Pelé konnte einfach alles."

