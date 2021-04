Publiziert 04/04/2021 Am 20:08 GMT | Update 04/04/2021 Am 20:08 GMT

Im Olympischen Zweikampf reichte das zu Platz sechs mit persönlicher Bestleistung von 282 kg.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird nur ein Titel im Zweikampf vergeben, in Moskau lag der Bulgare Stiljan Grosdew (296/136+160) in dieser Wertung deutlich vorne. Simon Brandhuber (Rodingen), der am Morgen in der schwächeren B-Gruppe angetreten war, überzeugte mit Gesamtplatz fünf im Reißen (127), im Zweikampf wurde er Zehnter (280).

Die EM zählt zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, zu denen der deutsche Verband maximal je vier Frauen und Männer schicken kann.

