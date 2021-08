Gewichtheben

Gold medallist China's Wang Zhouyu - Tokyo 2020 - Olympia Highlights

Sehen Sie sich die Gold medallist China's Wang Zhouyu, silver medallist Ecuador's Tamara Yajaira Salazar Arce and Dominican Republic's Crismery Dominga Santana Peguero-Highlights von den Olympischen Spiele 2020 in Tokio (23. Juli - 8. August 2021) an. Verfolgen Sie die besten Momente auf Eurosport.

00:03:12, vor 14 Minuten