Vor dem Schlusstag hatte die 28-Jährige noch eine Top-Ten-Platzierung im Visier. Einen thailändischen Doppelsieg feierten Ariya Jutanugarn (266) und Atthaya Thitikul (267).

Masson hatte im September 2016 im kanadischen Cambridge/Ontario ihren ersten Triumph auf der stärksten Frauen-Tour der Welt gefeiert. Sie will sich mit guten Leistungen für einen Platz im europäischen Solheim-Cup-Team empfehlen, das Anfang September in Toledo/Ohio seinen Titel gegen Gastgeber USA erfolgreichen verteidigen will.

Popov wäre derzeit über die Weltrangliste bereits sicher qualifiziert. Masson müsste auf eine von sechs Wildcards von Kapitänin Catriona Matthew hoffen.

(SID)

