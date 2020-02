Coronavirus: LPGA sagt Golfturnier ab

bis 8. März 2020) abgesagt.

"Angesichts der aktuellen gesundheitlichen Bedenken und erheblichen Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus in China haben die LPGA und unsere Partner in China beschlossen, die LPGA 2020 für Blue Bay abzusagen", heißt es in einer Erklärung auf der LPGA-Website.

Damit erreichten die Auswirkungen des Virus die nächste Sportart. Zuvor hatte es schon Absagen oder Verlegungen von Sportveranstaltungen im Fußball, Basketball, Boxen, der Leichtathletik, Schwimmen und im Ski Alpin gegeben.