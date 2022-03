Golf

Emotionaler Tiger Woods spricht offen über Rassismus: Durfte wegen Hautfarbe in kein Klubhaus

Tiger Woods gehört zu den erfolgreichsten Golfern auf der PGA-Tour aller Zeiten und wurde deshalb in die "World Golf Hall of Fame" aufgenommen. In einer emotionalen Rede spricht er über rassistische Erfahrungen in seiner Kindheit und dankt mit Tränen in den Augen seinen Eltern.

