Golf-Legende Jack Nicklaus wird 80

Der Major-Rekordsieger mit 18 Triumphen ist auch für den aktuellen Superstar Tiger Woods der Größte. "Jack Nicklaus ist der beste Golfer aller Zeiten und eine der größten Persönlichkeiten", schwärmt der 15-malige Major-Gewinner, der Nicklaus in Sachen Turniererfolge als Einziger das Wasser reichen kann.

In den 60er- und 70er-Jahren erlebte Nicklaus den Höhepunkt seines Schaffens. Arnold Palmer und Gary Player waren die Größten seiner Zeit, Nicklaus stand als Newcomer zunächst ein wenig im Abseits. Der Kugelblitz, ein Gegenpol zum athletischen Palmer und zum drahtigen Player, wurde anfänglich respektlos "Fat Jack" (dicker Jack) gerufen. Seinem Spiel tat das Äußere allerdings keinen Abbruch, irgendwann war der "Golden Bear" (Goldene Bär) geboren.

Nicklaus vereinte in seinen besten Jahren die im Golfsport sehr ungewöhnliche Kombination, sowohl einer der größten Putter als auch der Golfer mit dem weitesten Schlag zu sein. Sein Schwung ist noch heute Vorbild für Millionen.

Bereits 1962 holte er bei der US Open seinen ersten Majorsieg, den letzten feierte er 1986 bei seinem legendären sechsten Triumph beim US Masters, der ihn noch heute zum bislang ältesten Champion in Augusta macht.