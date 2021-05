Publiziert 09/05/2021 Am 16:12 GMT

Er habe dann seinen Manager angeschaut und gesagt: "Nun, hoppla, das war ein Fehler."

Im Anschluss habe er "viel geackert", um es doch noch rechtzeitig zurück zum Turnier zu schaffen.

Er sei um 2:45 Uhr Ortszeit in der Nacht zurückgeflogen und um 6:20 Uhr in Charlotte angekommen, sein Abschlag war für 8:10 Uhr angesetzt. "Ich habe mich dann schnell in der Umkleide angezogen und bin zum Putting Green gegangen", sagte DeChambeau: "Gestern Abend hatte ich noch ein Training absolviert."

Golf Ein Weinberg wird zum Golfplatz: Spektakulärer Par-3-Kurs in Malibu 29/04/2021 AM 19:28

Trotz aller Querelen steigerte sich der 27-Jährige auf seiner dritten Runde mit einer 68 und rückte vor der Schlussrunde am Sonntag auf einen geteilten Platz 23 vor.

Das könnte Dich auch interessieren: Top-Golferin Masson verpasst zweiten Toursieg

(SID)