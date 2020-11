Titelverteidiger Tiger Woods (211 Schläge) hat dagegen keine realistischen Aussichten mehr auf den Sieg. Der Golf-Superstar spielte am dritten Tag eine 72 und fiel auf Platz 20 zurück. Nachdem Woods am Donnerstag mit einer persönlichen Bestmarke ins Turnier gestartet war, schien ein weiterer Triumph in Reichweite. Mit seinem sechsten Sieg in der Kathedrale des Golfsports würde er mit Rekordgewinner Jack Nicklaus und mit seinem 83. Erfolg auf der US-Tour mit Sam Snead gleichziehen.