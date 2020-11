Heftiger Regen hatte das Geschehen auf dem Kurs an der Magnolia Lane früh unterbrochen. Erst nach rund dreistündiger Pause konnten die Golfer das Spiel wieder aufnehmen. Der zweimalige Turniersieger Bernhard Langer, einziger deutscher Teilnehmer, musste deshalb lange auf seinen 37. Start warten. Erst um kurz vor 21:00 Uhr deutscher Zeit ging er auf den Kurs.

Erster Majorsieg: DeChambeau triumphiert bei US Open

Das Masters war wegen der Corona-Pandemie von April in den November verschoben worden, es wird in diesem Jahr ohne Zuschauer ausgetragen. Rekordsieger Jack Nicklaus und der dreimalige Gewinner Gary Player hatten das Turnier in der Morgendämmerung mit einem zeremoniellen Abschlag eröffnet.