Golf

Martin Kaymer: Deutschland bester Golfprofi kührt seine fünf schönsten Plätze der Welt

Martin Kaymer hat die fünf schönsten Golfplätze der Welt gekührt. Der 36-jährige Düsseldorfer wählte dabei Pebble Beach in Kalifornien auf die Nummer eins der Liste, weil ihn der Kurs am Wasser an Deutschland erinnere.

