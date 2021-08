Bereits kurz nach dem Abschlag zeigte der Golf-Profi an, dass der Ball einen zu starken Draw, also Rechtsdrall, hatte und somit nicht die gewünschte Flugbahn nahm.

So kam der Ball zwischen einigen Zuschauern auf und landete bei einem verdutzt schauenden Herren im T-Shirt.

Die Außenmikrofone fingen auch die Erklärung des Mannes ein, wie es zu der kuriosen Situation kam: "Der Ball landete an meinen Beinen, traf mein Knie und schaffte es, irgendwie in mein Shirt hochzurollen."

Der Zuschauer blieb wie angewurzelt stehen, bis ein schmunzelnder Matsuyama an der Stelle angekommen war. Dort durfte der 29-Jährige einen Free Drop in Anspruch nehmen, also den Ball ohne Strafschlag ablegen und weiterspielen.

Für den Glückspilz des Tages gab es dann auch noch den besagten Ball mit einer Unterschrift des Golf-Profis als Geschenk.

Für Matsuyama gab es aber kein Happy End: Auf die Scorekarte musste Japaner an der 10 ein Bogey schreiben.

