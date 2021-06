Golf

Porsche European Open 2021 in Hamburg- Highlights vom Schlusstag

Marcus Armitage hat die Porsche European Open in Hamburg gewonnen. Der 33-Jährige sicherte sich in der Finalrunde am Montag durch eine überragende 65 auf dem Par-72-Kurs den Gesamtsieg mit 208 Schlägen. Der Pleidelsheimer Marcel Schneider wurde mit 213 Schlägen geteilter Siebter. Sebastian Heisele (München/217) landete auf Rang 29. Die ausführlichen Highlights vom Schlusstag hier im Video!

