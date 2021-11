Superstar Tiger Woods macht nach seinem schweren Autounfall weiter Fortschritte - und löst damit Begeisterung in der Golfwelt aus.

Mit einem Kompressionstrumpf an seinem verletzten rechten Bein steht Woods bei blauem Himmel auf einem Golfplatz an einem unbekannten Ort. Der 45-Jährige trägt eine weiße Kappe, ein weißes Shirt und eine dunkle kurze Hose. Und viel wichtiger: Er schlägt den Ball, und das offenbar ohne Probleme. "Fortschritte machen", schrieb Woods unter das Video in den Sozialen Medien

Sein Freund Justin Thomas war begeistert - wie fast die gesamte Golfszene. Wenige Augenblicke nachdem er getwittert hatte, wie sehr ihm die Leidenschaft gefiel, die Rory McIlroy am Sonntag auf der Europa-Tour an den Tag gelegt hatte, kommentierte Thomas das Video von Woods: "Aber ich glaube, ich liebe das hier mehr."

Tony Finau schrieb: "Toll, dass die große Katze wieder die Stöcke schwingt!"

Heftiger Unfall mit Operation

Anfang Oktober war bereits ein Foto von Woods mit seinem Sohn Charlie auf dem Golfplatz aufgetaucht, damals trug er noch eine Manschette um sein von dem Unfall gezeichnetes Bein.

Bei dem brutalen Crash am 23. Februar war der US-Amerikaner mit seinem Geländewagen von der Straße abgekommen, prallte gegen einen Baum und musste sich anschließend einer komplizierten Operation unterziehen.

Im ersten Interview danach hatte Woods längst noch nicht an eine Fortsetzung seiner Karriere gedacht, monatelang litt er unter den Folgen den selbstverschuldeten Crashs. "Mein erstes Ziel ist es, wieder selbstständig laufen zu können", sagte er im April.

Doch die aktuellen Bilder machen Hoffnung - und die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. "Ich frage mich", twitterte Profi-Kollege Max Homa, "ob Tiger und seine Crew lachen, bevor sie ein Schwungvideo veröffentlichen, weil sie wissen, dass die gesamte freie Welt gleich ihren verdammten Verstand verlieren wird."

