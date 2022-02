Golf

Golf-Fans flippen nach Hole-in-One bei den Phoenix Open aus - da fliegen auch mal Bierbecher

Der Mexikaner Carlos Ortiz schlug auf dem berühmten 16. Loch des TPC of Scottsdale bei der Waste Management Phoenix Open in den USA ein Ass. Traditionell wird am 16. Loch tagelang gefeiert und getrunken, und wenn einem Spieler dann ein Hole-in-One gelingt, drehen die Zuschauer komplett durch. Die verrückte Szene im Video.

00:02:19, vor 27 Minuten