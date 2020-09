"Ein großes Dankeschön im Namen der Spieler für diese Entscheidung", sagte Bundestrainer Alfred Gislason, der zuletzt für eine entsprechende Regeländerung geworben hatte: "Die IHF trägt mit dieser Anpassung des Reglements der Tatsache Rechnung, dass die Wettkampfdichte in dieser Saison durch den pandemiebedingten verspäteten Start in die Ligen sowie den Olympischen Spielen im kommenden Sommer noch größer als in der Vergangenheit sein wird."