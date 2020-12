bis 31. Januar 2021) verzichten. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend mit.

Das Trio, das zum Europameister-Team von 2016 gehörte, gab wie schon Wiencek vergangene Woche familiäre Gründe für seine Entscheidung an. "Die allgemeine Entwicklung der Corona-Pandemie mit dem erneuten harten Lockdown macht mir als Familienvater Sorgen, und ich kann meine Frau und meine Töchter in dieser Zeit nicht über vier Wochen allein lassen", sagte der 29 Jahre alte Kieler Kreisläufer Pekeler.

Ähnlich äußerten sich Weinhold (34) und Lemke (28). "Ich habe mir diese persönliche Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht. Aber die Betreuung der eigenen Kinder ist seit dem harten Lockdown gerade in Familien, in denen beide Elternteile berufstätig sind, keine leichte Aufgabe", sagte Weinhold. Abwehrspezialist Lemke betonte: "Ich habe lange mit mir gerungen, aber mit Blick auf meine Familie habe ich mich in der aktuellen Situation schweren Herzens gegen eine mögliche WM-Teilnahme entschieden."