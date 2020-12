Auch DHB-Präsident Andreas Michelmann glaubt nicht an viele weitere Absagen hinsichtlich der Corona-Pandemie. "Unser Bundestrainer Alfred Gislason und unser Vorstand Sport Axel Kromer stehen im Dialog mit den Nationalspielern. Ich gehe derzeit weiter von einer hohen Zustimmung zu einer Teilnahme an der WM in Ägypten aus", sagte Michelmann dem Mannheimer Morgen: "Das stimmt mich zuversichtlich." Coach Gislason plant, seinen WM-Kader am 21. Dezember zu benennen.