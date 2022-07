Die niederländische Nationalspielerin fällt mit einem Knorpelschaden im Knie "auf unbestimmte Zeit" aus. Das teilte der viermalige Titelträger der vergangenen Saison am Samstag mit.

"Sportlich sowie menschlich ist Danick nicht zu ersetzen, da sie unheimlich wertvoll für das Team und den Verein ist", sagte Sportdirektor Gerit Winnen, der sofort auf den Ausfall reagierte. Vom Thüringer HC kommt die dänische Kreisläuferin Annika Meyer (28) nach Bietigheim. "Eine Wunschspielerin", sagte Winnen: "Sie verkörpert eine komplette Spielerin mit unglaublichem Willen, hohem Spielverständnis und Flexibilität."

Die Bundesligasaison startet für Bietigheim am 7. September. Zu verteidigen gilt es die Titel in der Meisterschaft, im Pokal und im Supercup. Zudem startet der Europapokalsieger der vergangenen Saison, der 53 Pflichtspielsiege aneinanderreihte, in der Champions League.

