"Das haben wir uns natürlich anders gewünscht", sagte der HBL-Geschäftsführer im Deutschlandfunk. "Die Auslegung der Vergabe-Richtlinien erfolgt jetzt unter Berücksichtigung von EU-Richtlinien. Wir müssen hier dem politischen Weg Rechnung tragen, dass man innerhalb der EU nicht machen kann, was man will."

Die Vereine der HBL sind laut Bohmann alle akut bedroht. Die Liga startet am 1. Oktober mit Zuschauern in die neue Spielzeit, die Klubs dürfen ihre Hallen zu 20 Prozent auslasten. Dies könne man allerdings nur bis Weihnachten durchhalten, hatte Bohmann am Rande des Supercups zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt (28:24) am Samstag gesagt.