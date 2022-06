Der Antrag des deutschen Vizemeisters auf eine Wildcard für die Königsklasse wurde am Montag abgewiesen, das teilte die Europäische Handballföderation EHF mit. Der BVB startet damit in der European League, einziger deutscher Champions-League-Teilnehmer ist Triple-Gewinner SG BBM Bietigheim.

Der Klub aus Baden-Württemberg hatte in der abgelaufene Saison die deutsche Meisterschaft, den DHB-Pokal und auch die European League gewonnen. Dortmund ging indes als einziges Team, das einen Wildcard-Antrag stellte, leer aus. Die sieben weiteren Bewerber rückten in die Königsklasse auf. Die Gruppenphase wird am kommenden Freitag ausgelost und startet im September.

