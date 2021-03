Publiziert 14/03/2021 Am 05:43 GMT

"Wir brauchen ganz dringend die zwei Punkte", sagte Bundestrainer Alfred Gislason vor dem abschließenden Match des Viererturniers in Berlin am Sonntag (15.45 Uhr/ZDF) gegen Außenseiter Algerien und versprach höchste Konzentration. "Eine Niederlage würde alles ruinieren", so der Isländer.

Die Ausgangsposition für das deutsche Team ist nach dem 36:27-Kantersieg gegen den EM-Vierten Slowenien glänzend. Angesichts der 3:1 Punkte aus den ersten beiden Spielen fehlt nur noch ein Punkt, um bei den Olympischen Spielen (23. Juli bis 8. August) sicher dabei zu sein. "Wir sind extrem nah dran", sagte Rückraumspieler Julius Kühn, "aber noch haben wir das Ticket nicht in der Tasche. Wir wollen gegen Algerien gewinnen. Das ist die Devise."

Algerien hat seine ersten beiden Partien in Berlin deutlich verloren. Gegen Slowenien gab es zum Auftakt eine 28:36-Niederlage, das Spiel gegen Schweden endete 25:36.

Handball Drei Dinge, die beim DHB-Sieg auffielen: Die Defensive ist zurück VOR 8 STUNDEN

Handball Gislason schwärmt nach DHB-Sieg: Team "hat überragend reagiert" VOR 11 STUNDEN