Der Hauptstadtklub wollte am Montag zum Spiel in der European League gegen Skanderborg-Aarhus in Dänemark mit dem Flugzeug anreisen - und hätte dafür sogar einen Zwischenstopp in der lettischen Hauptstadt Riga in Kauf genommen. Doch der Flieger verspätete sich, das Team von Trainer Jaron Siewert musste in den Bus steigen.

Bereits um 6.45 Uhr hatte sich die Mannschaft am Flughafen Berlin Brandenburg getroffen, um zwei Stunden später den Flieger nach Riga - also in die entgegengesetzte Richtung - und weiter ins dänische Billund zu nehmen. Doch daraus wurde nichts. Aufgrund einer erheblichen Verspätung mussten die Berliner umdisponieren.

Der Mannschaftsbus sammelte das Team ein und machte sich auf den Weg ins rund 600 Kilometer entfernte Skanderborg. Das für den Abend geplante Training fiel aus. Am Dienstag treffen die Füchse als Tabellenführer auf den Verfolger aus dem Norden Dänemarks. Anwurf ist um 18.45 Uhr - wahrscheinlich ohne Verspätung.

