Der deutsche Meister kam in seinem ersten Spiel in Gruppe A gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest dank einer starken zweiten Hälfte zu einem 25:25 (12:14). Das zweite Gruppenspiel der Dortmunderinnen findet am 19. September (16.00 Uhr) bei Buducnost Podgorica in Montenegro statt.

