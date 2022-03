Das Play-off-Hinspiel gegen den französischen Spitzenklub Metz Handball verlor der coronageplagte deutsche Meister mit 22:30 (9:18). Das Rückspiel in Frankreich steht am 2. April an.

Der Sieger des Duells steht direkt im Halbfinale, da der für das Viertelfinale gesetzte Gegner GK Rostow am Don nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vom Wettbewerb ausgeschlossen worden war. Noch nie hat es ein deutsches Team ins Final Four der Frauen-Champions-League geschafft.

