Kiel muss nun zumindest Platz sechs in der Gruppe B sichern, um über die Play-offs noch die Runde der letzten Acht erreichen zu können.

Im Hinspiel hatten sich Kiel und Veszprem noch 31:31 getrennt. Gelegenheit zur Revanche haben die Norddeutschen noch in der Champions League der vergangenen Saison. Beim Final Four Ende Dezember in der Kölner Lanxess Arena trifft der THW im Halbfinale auf die Ungarn.