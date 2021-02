Steffen Weinhold war mit vier Treffern bester Werfer der Kieler, die über weite Teile des Spiels zurücklagen, in der Schlussphase aber stärker aufkamen. Der THW, der Ende Dezember beim Final Four in Köln zum vierten Mal die Königsklasse gewonnen hatte, festigte gegen Verfolger Nantes damit seine ordentliche Ausgangsposition für das Achtelfinale - das Weiterkommen ist ohnehin nicht gefährdet.