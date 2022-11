In der 59. Minute lagen die Kieler noch mit 30:28 vorne, dann retteten Blaz Janc und Ludovic Fabregas den Gästen mit einem Doppelschlag einen Punkt. Kiel blieb damit zum vierten Mal in Folge in der Königsklasse sieglos.

Wenige Stunden zuvor hatte es zudem eine Hiobsbotschaft für den THW gegeben. Kiel muss einige Wochen auf seinen besten Torschützen Eric Johansson verzichten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, erlitt der 22 Jahre alte schwedische Europameister im Abschlusstraining vor dem Champions-League-Spiel gegen Barcelona einen Mittelhandbruch.

Ad

Handball Mittelhandbruch: Kiel muss auf besten Torschützen verzichten VOR 9 STUNDEN

"Es ist kein komplizierter Bruch, und Eric muss auch nicht operiert werden", sagte Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries: "Wenn alles gut verläuft, kann er in vier bis sechs Wochen wieder spielen." Johansson spielt seit Sommer in Kiel und erzielte in 21 Pflichtspielen bislang 94 Treffer.

Handball EL: Berlin und Flensburg makellos - Göppingen geht unter UPDATE GESTERN UM 21:33 UHR