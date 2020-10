Drei Tage nach dem Bundesliga-Kantersieg im Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt (29:21) zogen die Kieler früh davon. Der Norweger Sagosen sorgte mit dem Treffer zum 10:4 (19. Minute) für die erste Sechs-Tore-Führung, auch die Abwehr stand in der Jutlander Bank Arena vor 350 Zuschauern.

Nach dem Seitenwechsel behielt der THW die Kontrolle, erst in der Schlussphase kam Aalborg kurzzeitig näher heran (22:27/55.). Sagosen war gegen seinen früheren Klub mit elf Toren bester Werfer der Kieler, für die es am Samstag (20.30 Uhr) in der Bundesliga bei der HSG Nordhorn-Lingen weitergeht.