In Gruppe B gewann der deutsche Meister gegen den dänischen Vertreter Aalborg Handball in eigener Halle mit 28:26 (15:15) und liegt nach dem fünften Sieg im zehnten Spiel mit elf Zählern nur noch einen Punkt hinter dem Tabellendritten Aalborg auf dem fünften Platz.

Der Norweger Harald Reinkind trug mit fünf Treffer entscheidend zum zweiten Sieg der Kieler in Folge bei. Durch den Erfolg könnte der THW, der Ende Dezember beim Final Four in Köln zum vierten Mal die Königsklasse gewonnen hatte, seine Ausgangsposition für das Achtelfinale noch verbessern.