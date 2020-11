In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der sich keine Mannschaft entscheidend absetzen konnte. Auch nach der Pause blieb es spannend, die Führung wechselte mehrfach. Erst Mitte der zweiten Halbzeit setzten sich die Gastgeber Tor für Tor ab, führten viereinhalb Minuten vor Schluss erstmals mit fünf Treffern und sicherten sich letztlich den Sieg.

Barcelona bleibt damit als einzige Mannschaft in dieser Saison auch im siebten Gruppenspiel ungeschlagen und festigte die Tabellenführung in der Gruppe B. Das Team von Trainer Xavier Pascual könnte beim Final Four der vergangenen Saison Ende Dezember in der Kölner Lanxess Arena im Endspiel auf den THW treffen. Im Halbfinale spielt Kiel gegen Telekom Veszprem, Barcelona hat es mit Paris St. Germain zu tun.