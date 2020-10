Beim slowenischen Spitzenklub RK Celje gewann das Team von Trainer Filip Jicha am Donnerstag mit 35:24 (16:13). Zuletzt hatten die Kieler in eigener Halle gegen HBC Nantes aus Frankreich klar verloren (27:35).

Für die Norddeutschen, die den zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel holten, geht es Schlag auf Schlag weiter. In der Bundesliga steht am Sonntag das Auftaktspiel gegen den HC Erlangen an, am Dienstag kommt die TSV Hannover-Burgdorf, vier Tage später geht es zur HSG Wetzlar.