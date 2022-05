Kielce kam im Viertelfinal-Rückspiel durch ein 30:22 (15:8) gegen Montpellier HB weiter, das Hinspiel hatten die Polen in Frankreich bereits 31:28 gewonnen.

Das Finalturnier findet am 18./19. Juni in der Lanxess Arena statt. Zwei Bundesligisten sind noch im Rennen, der deutsche Rekordmeister THW Kiel tritt am Donnerstag (20.45 Uhr/ServusTV und DAZN) nach einem 30:30 im Hinspiel gegen die Gäste von Paris St. Germain an. Schlechtere Karten hat die SG Flensburg-Handewitt nach der 29:33-Heimpleite gegen Titelverteidiger FC Barcelona. In Spanien wird um 18.45 Uhr (DAZN) gespielt.

Wolff (31) wehrte für Kielce, Champions-League-Sieger von 2016, 13 von 27 Würfen ab.

