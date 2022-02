Wie der Verein mitteilte, wurde nach dem deutschen Nationalspieler Fabian Wiede nun auch der dänische EM-Dritte Jacob Holm bei seiner Rückkehr positiv getestet.

Beide fallen sowohl in der European League bei Pfadi Winterthur am Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) als auch am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen die Rhein Neckar Löwen aus.

Darüber hinaus trat auch der schwedische Europameister Valter Chrintz wegen Erkältungssymptomen die Reise in die Schweiz nicht mit an. Neben den Füchsen haben auch zahlreiche weitere Bundesligisten wie der THW Kiel nach der Europameisterschaft mit Corona-Problemen zu kämpfen.

