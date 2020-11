Nachdem am Mittwochmorgen ein Spieler positiv getestet worden war, begab sich die Gummersbacher Mannschaft umgehend in häusliche Isolation. Die für Mittwochabend angesetzte Partie gegen die DJK Rimpar Wölfe wurde ebenso abgesagt wie das geplante Derby am Samstagabend beim TuS Ferndorf.