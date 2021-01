Das bestätigte der Weltverband IHF wenige Stunden vor dem Anwurf gegen Ungarn dem SID. Demnach seien die am Freitag durchgeführten Tests beim deutschen Vorrundengegner alle negativ gewesen, die Mannschaft dürfe um 20.30 Uhr antreten.

Bei den Afrikanern waren nach ihrer Anreise am Donnerstag vier neue positive Coronatests bekannt geworden, diese vier Handballer sind gegen Ungarn nicht dabei. Bereits vor der Anreise nach Ägypten hatte es beim Team Kap Verdes etliche positive Befunde gegeben. Cheftrainer Jose Tomas reiste Medienberichten zufolge ebenso wie ein halbes Dutzend an Corona erkrankter Spieler erst gar nicht mit an den Nil.