Und so blieb Brand am schwersten Tag seiner Zeit als Handball-Bundestrainer nichts anderes übrig, als sich die Tränen aus den Augen zu wischen und den Schmerz in Worte zu fassen. "Wenn man dann mit der Realität konfrontiert wird, ist das ein Schock", sagte Brand an diesem 23. Januar 2010 - an dem Tag, als Oleg Velyky starb.