Weißes Hemd, schwarze Fliege, Weste - so empfing der Berliner Oberturnwart "seine" Frauen im Winter 1915/16 zum von ihm gerade erfundenen "Torball". Das neue Spiel speiste sich aus vielen damals bekannten Sportarten: Die beiden 2x2-Meter-Tore sowie den Schusskreis kannte man vom Hockey, die Regeln stammten aus dem "Königsberger Ball", das Spielgerät aus dem Faustball, die Aufstellung vom Fußball und andere Details kamen aus dem Raffball.

"Der flotte Verlauf des Vorführspiels zog viele Zuschauer an, die mit Interesse die wechselnden Bilder des Spieles verfolgten", heißt es in einem Bericht vom Kreisspielfest 1915 auf dem Sportplatz in Westend. Dieses Spiel könne "den Vereinen nicht warm genug empfohlen werden".