Wie der europäische Verband (EHF) am Samstag mitteilte, haben die slowakischen Behörden eine Hallenauslastung von maximal 25 Prozent genehmigt. Dies entspricht in Bratislava 2500 Zuschauern. Voraussetzung für den Einlass sind ein vollständiger Impfschutz sowie das ständige Tragen einer FFP2-Maske. Dies gilt auch für den zweiten slowakischen Spielort Kosice.

In den ungarischen Arenen in Budapest, Debrecen und Szeged gibt es derzeit keine Einschränkungen. Deutschland spielt in Gruppe D in Bratislava gegen Belarus (Freitag), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar). Ab dem Halbfinale wird ausschließlich in Budapest gespielt.

